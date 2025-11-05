Может изменить мир, – Роналду поразил заявлением о влиятельности Трампа

Легендарный футболист Криштиану Роналду рассказал, что думает о президенте США Дональде Трампе. Форвард сборной Португалии и саудовского Аль-Насра заговорил о влиятельности главы Штатов.

Криштиану Роналду рассказал, насколько сильна влиятельность Дональда Трампа не только в США, а в на всей планете. Футбольная звезда считает, что президент США является одной из немногих людей, которые могут изменить мир, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал UR - Cristiano.

Насколько велико влияние Трампа на мир по мнению Роналду?

По мнению португальца, Трамп может изменить или помочь изменить мир.

Он один из тех, кто может изменить или помочь изменить мир,

– заявил Роналду.

В середине октября 2025 года появилась шокирующая информация на The Guardian о том, Трамп может отобрать у Лос-Анджелеса Олимпийские игры-2028. Президент США аргументирует такие слухи тем, что американский город недостаточно готовится к соревнованиям 4-летия и имеет проблемы с безопасностью. Однако настоящая причина скрывается в политических мотивах. Все потому, что губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс является представителем Демократической партии, тогда как Трамп – республиканец.

К счастью, лишить город Олимпийских игр-2028 может только Международный олимпийский комитет.

