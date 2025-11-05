Може змінити світ, – Роналду вразив заявою про впливовість Трампа

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду розповів, що думає про президента США Дональда Трампа. Форвард збірної Португалії та саудівського Аль-Насра заговорив про впливовість очільника Штатів.

Кріштіану Роналду розповів, наскільки сильною є впливовість Дональда Трампа не лише у США, а у на цілій планеті. Футбольна зірка вважає, що президент США є однією із небагатьох людей, які можуть змінити світ, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал UR · Cristiano.

Наскільки великий вплив Трампа на світ за думку Роналду?

На думку португальця, Трамп може змінити або допомогти змінити світ.

Він один із тих, хто може змінити або допомогти змінити світ,

– заявив Роналду.

У середині жовтня 2025 року з'явилась шокуюча інформація на The Guardian про те, Трамп може відібрати у Лос-Анджелеса Олімпійські ігри-2028. Президент США аргументує такі чутки тим, що американське місто недостатньо готується до змагань 4-річчя та має проблеми із безпекою. Однак справжня причина ховається у політичних мотивах. Все через те, що губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюс є представником Демократичної партії, тоді як Трамп – республіканець.

На щастя, позбавити місто Олімпійських ігор-2028 може лише Міжнародний олімпійський комітет.

Як Трамп піариться та курйозиться на спорті?