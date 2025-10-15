Вже наступного року відбудеться черговий чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше в історії приймуть одразу три країни – США, Мексика та Канада, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESPN.

Що сказав Трамп?

Левова частка матчів пройдуть у США, тому президент Дональд Трамп активно використовує цю тему для піару. Одним із міст-господарів змагання є Бостон.

Проте у голови Білого дому є конфлікт з мером міста Мішель Ву. Через це Трамп навіть пригрозив, що готовий забрати у Бостона право проводити матчі ЧС-2026.

Ми можемо їх прибрати. Я люблю жителів Бостона та знаю, що усі квитки вже розпродано. Проте їхній мер нікуди не годиться,

висловився Трамп.

Головною причиною для конфлікту президента США із Мішель є масові заворушення у Бостоні. Місто стало епіцентром протестів проти міграційної політики Трампа.

Люди також виступають проти масових депортацій та особисто проти Ілона Маска. У цьому конфлікті Ву стала на бік протестувальників, що не сподобалось президенту США.

Відзначимо, що бостонський стадіон "Джиллетт Стедіум" розрахований на 64,6 тисячі фанатів. Він має прийняти п'ять матчів групової стадії ЧС-2026, а також по одній грі 1/16 та 1/4 фіналу. Сам турнір пройде з 11 червня по 19 липня.

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Наша команда виступає у європейській частині кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Україна потрапила в одну групу із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Після чотирьох турів у групі D збірна України посідає друге місце, набравши 7 балів, повідомляє УАФ. Лідирує Франція, у якої 10 очок, тоді як Ісландія має у своєму активі чотири бали.

Останні матчі у групі відбору на Мундіаль підопічні Реброва зіграють 13 листопада проти Франції (на виїзді) та 16 листопада проти Ісландії (номінально вдома).

Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. Своєю чергою команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.



