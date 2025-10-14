Вже наступного літа у США, Канаді та Мексиці пройде чемпіонат світу з футболу. Напередодні турніру країни ретельно готуються до його організації та безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Скільки витратять США на дрони?

Солідні кошти та нові технології планує залучити команда президента США Дональда Трампа. Для зміцнення безпеки адміністрація голови Білого дому збирається виділити велику суму на безпілотну протиповітряну оборону.

Директора Цільової групи Білого дому з підготовки до ЧС-2026 Ендрю Джуліані повідомив, що американці планують закупити дронів на суму близько 500 мільйонів доларів. Ці кошти надійдуть до державних і місцевих органів влади.

Саме вони будуть розробляти стратегії захисту проти повітряних цілей за допомогою БПЛА напередодні Мундіалю. Кошти будуть доступні для всіх 50 штатів, але особлива увага приділятиметься стадіонам, які прийматимуть ігри ЧС. У США матчі турніру пройдуть в 11-ти містах:

Нью-Йорк

Даллас

Сан-Франциско

Лос-Анджелес

Сіетл

Канзас Сіті

Х'юстон

Філадельфія

Маямі

Атланта

Бостон

Очікується, що за допомогою безпілотників правоохоронці будуть виявляти літаки чи інші дрони. Після цього оператори матимуть змогу виводити їх з ладу за допомогою систем РЕБ.

Також вони можуть віддавати іншим літальним засобам команду залишити обумовлену зону. Якщо система матиме успіх, США може використати її і під час Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Що відомо про чемпіонат світу-2026?