Збірна України з футболу відіграла чотири з шести матчів групової стадії відбору на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва зберігає непогані шанси на прохід у стикові матчі, повідомляє 24 Канал.
Яке становище у України?
У жовтні наша команда здобула дві перемоги – над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1). Це закріпило "синьо-жовтих" на другому місці у квартеті D.
Підопічні Реброва мають 7 очок в активі, тоді як у Франції – 10, а у Ісландії – 4. Нагадаємо, що переможець групи напряму потрапить на чемпіонат світу, тоді як команда з другого місця вийде у плей-оф.
Свої останні дві гри у кваліфікації Україна проведе у листопаді. 13-го числа підопічні Реброва гратимуть проти французів, а 16-го прийматимуть Ісландію. Є ймовірність, що в разі поразки від "Ле Бле" Україні доведеться грати на перемогу в останній зустрічі.
В такому випадку скандинави наздоженуть нашу команду за умови своєї перемоги над Азербайджаном. А за рівної кількості очок Ісландія буде вище, адже має кращу різницю голів.
Проте Україна все одно залишається фаворитом в боротьбі за другу сходинку. Францію вже бачать переможцем квартету, тому не сумніваються у її потраплянні в топ-двійку.
Натомість Favbet виставив коефіцієнт 1,25 на те, що "синьо-жовті" будуть другими. Коефіцієнт на такий успіх для ісландців куди вищий – 3,70. А ось Азербайджан вже де-факто списали з рахунків – 500,00.
