Підопічні Сергія Реброва у напруженому матчі перемогли Азербайджан з рахунком 2:1. До вашої уваги відео усіх голів та найцікавіших моментів зустрічі, пише 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати України у відборі на ЧС-2026

Як забивали голи у матчі Україна – Азербайджан?

Збірна України першою змінила нулі на табло стадіону "Краковія". Півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський майстерно виконав подачу зі штрафного на Олексія Гуцуляка. Вінгер Полісся у повітрі переграв опонентів та переправив м'яч у сітку воріт Азербайджану.

Відео голу Гуцуляка

Футболісти азербайджанської збірної зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. Після удару Ахундзаде м'яч у власні ворота зрізав Миколенко.

Відео автогола Миколенка

У середині другого тайму українці знову вийшли вперед. Гуцуляк і Маліновський помінялися ролями і хавбек Дженоа записав своє прізвище у протокол після пасу вінгера Полісся.

Відео голу Маліновського

До фінального свистка рахунок на табло стадіону "Краковія" не змінився. Збірна України здобула перемогу над Азербайджаном з рахунком 2:1.

Відеоогляд матчу Україна – Азербайджан

Що далі зі збірною України?