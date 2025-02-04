Довольно солидный возраст, – Роналду признался, когда завершит карьеру

Криштиану Роналду продолжает поражать игрой на высоком уровне. Однако карьера легендарного португальца близится к своему завершению, ведь время не щадит никого.

Нападающий Аль-Насра высказался относительно своего будущего. Один из лучших игроков в истории футбола признался, когда планирует повесить бутсы на гвоздь, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Когда Роналду покинет футбол

Криштиану Роналду отметил, что он готовится к завершению карьеры. Фантастический португалец планирует покинуть футбол в возрасте 42 лет.

Форвард Аль-Насра рассказал, что его будущее пересекается с различными компаниями, а также другими вещами, которые будут его мотивировать, он заявил, что прежде всего нужно помогать обществу, особенно молодежи.

Я часто общаюсь с Пепе, который недавно завершил карьеру, и он говорит, что чувствует себя очень хорошо. Если я уйду из футбола в 42 года, а это довольно солидный возраст. Это почти чудо. Посвящаю футболу очень много времени, а живу слишком мало. Когда был в составе национальной сборной, пропустил день рождения моей дочери Аланы,

– рассказал Роналду.

Подчеркнем, что 5 февраля 2025 года Криштиану Роналду будет праздновать день рождения. Португальской легенде футбола исполнится 40 лет.

В сезоне 2024/2025 Роналду провел 25 матчей за Аль-Наср в официальных турнирах. Легендарный португалец забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.