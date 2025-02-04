Нападник Аль-Насра висловився щодо свого майбутнього. Один з найкращих гравців в історії футболу зізнався, коли планує повісити бутси на цвях, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Коли Роналду покине футбол

Кріштіану Роналду зазначив, що він готується до завершення кар'єри. Фантастичний португалець планує покинути футбол у віці 42 років.

Форвард Аль-Насра розповів, що його майбутнє перетинається з різними компаніями, а також іншими речами, які будуть його мотивувати, він заявив, що насамперед потрібно допомагати суспільству, особливо молоді.

Я часто спілкуюся з Пепе, який нещодавно завершив кар'єру, і він каже, що почувається дуже добре. Якщо я піду з футболу в 42 роки, а це досить солідний вік. Це майже диво. Присвячую футболу дуже багато часу, а живу занадто мало. Коли був у складі національної збірної, пропустив день народження моєї доньки Алани,

– розповів Роналду.

Підкреслимо, що 5 лютого 2025 року Кріштіану Роналду святкуватиме день народження. Португальській легенді футболу виповниться 40 років.

У сезоні 2024/2025 Роналду провів 25 матчів за Аль-Наср в офіційних турнірах. Легендарний португалець забив 23 голи та віддав 4 результативні передачі.