Роналду установил абсолютный рекорд международного футбола: историческое видео

В воскресенье, 23 марта, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги наций-2024/2025. В одном из них сборная Португалии дома принимала национальную команду Дании.

Хозяева после дополнительного времени одержали победу со счетом 5:2. Один из мячей "лузитанов" забил Криштиану Роналду.

Читайте также "Сделал все, чтобы мы проиграли": эксперт назвал виновника в фиаско Украины в матче с Бельгией

Фантастический показатель результативности

Легендарный форвард отметился голом на 72-й минуте встречи. Он воспользовался отскоком от голкипера и пробил в пустые ворота.

Этим голом звездный португалец переписал историю футбола. Криштиану стал первым игроком, который забивал за национальную команду 22 года подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFFHS.

Как Роналду установил рекорд: смотрите в видеообзоре матча Португалия – Дания

Справка. Дебютный гол за сборную Португалии Роналду забил в июне 2004 года в ворота Греции. Всего на его счету 136 забитых мячей – абсолютный рекорд на международном уровне.

Отметим, что перед стартом поединка с Данией Криштиану Роналду получил награду Книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество побед в составе национальной сборной (132) и уже успел улучшить свое достижение.