Роскошная Кардашьян, блондинка Хилтон, пылкая Буччино: семерка самых горячих девушек Роналду

Криштиану Роналду один из самых популярных мужчин на планете. Легендарный португалец пользуется большой популярностью не только среди поклонников футбола, но и среди девушек.

Сейчас легендарный португалец встречается с Джорджиной Родригес. До того, как познакомиться с аргентинской моделью, Криштиану Роналду находился в отношениях с другими представительницами прекрасного пола, 24 канал предлагает познакомиться с самыми горячими девушками форварда.

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Бипаша Басу

Бипаша Басу / Фото из инстаграма актрисы

Криштиану Роналду встречался с Бипашей Басу в 2007 году. Девушка работала в сфере кино и индустрии моды, а именно была актрисой и моделью, снимаясь в индийских фильмах.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма актрисы

В 2009 году португальский форвард был в отношениях с Пэрис Хилтон. Девушка является известной американской актрисой и моделью. Она снималась в таких известных кинолентах, как "Красавица и чудовище", "Блондинка в шоколаде" и "Авеню Вандерленд".

Раффаэлла Фико

Раффаэлла Фико / Фото из инстаграма танцовщицы

Среди самых сексуальных пассий Криштиану Роналду оказалась Раффаэлла Фико. Она является итальянской танцовщицей, моделью и певицей.

Интересно, что с 2011 по 2012 год Фико встречалась с другим известным футболистом Марио Балотелли. Впоследствии Раффаэла родила дочь Пию от итальянского игрока.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото из инстаграма телезвезды

Пожалуй, самой популярной и самой страстной девушкой Криштиану Роналду была Ким Кардашьян. Португалец находился в отношениях с телезвездой США в 2010 году.

Девушка начала свою карьеру в 2007 году с реалити-шоу "С Кардашьянами", а также снималась в кино. Кардашьян занимается дизайном, моделингом и имеет собственный бизнес по созданию брендовой одежды.

Даниэлла Чавез

Даниэла Чавез / Фото из инстаграма модели

В 2014 году легендарный португалец встречался с Даниэллой Чавез. Девушка является чилийской моделью для бренда "Fashion Nova".

Паула Суарез

Паула Суарез / Фото из инстаграма модели

В 2016 году Криштиану Роналду находился в отношениях с колумбийской моделью Паулой Суарез. О девушке мало, что известно, а на публике ее увидели с португальцем на яхте перед стартом Евро-2016.

Кристина Буччино

Кристина Буччино / Фото из инстаграма модели

В том же году легендарный форвард встречался с итальянской моделью Кристиной Буччино. Девушка участвует в фотосессиях для многих известных брендов.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду играет за Аль-Наср. В текущем сезоне легендарный португалец забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах.