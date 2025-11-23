Роналду свел с ума фанатов бешеным ударом через себя: видео феерического гола от Криштиану

Криштиану Роналду продолжает зажигать в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец выдал очередной мощный матч за Аль-Наср.

В 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии Роналду помог Аль-Насру одержать победу над середняком Аль-Халиджем. Правда, львиную долю игры 40-летний форвард оставался не в центре внимания, сообщает 24 Канал.

Как Роналду забил супергол?

Героем матча можно назвать Жоау Фелиша, который записал на свой счет гол и результативную передачу. До компенсированного времени был счет 3:1 в пользу Аль-Насра, а соперник доигрывал в меньшинстве.

Впрочем на 90+6 минуте Роналду напомнил о себе, оформив шедевральный гол в ворота Аль-Халиджа. После подачи с фланга CR7 решился на удар через себя и мяч после бисиклеты игрока залетел в ворота гостей.

Роналду положил гол через себя: смотреть видео

Этим Криштиану заставил беситься как фанатов на трибунах, так и комментатора. Гол португальца установил окончательный счет 4:1 и приблизил его к заветной цели.

Роналду не скрывает, что желает оформить 1000 голов в официальных матчах. Мяч в ворота Аль-Халиджа стал 954-ым для CR7 за клубы и сборную. Ранее Криштиану сообщил, что после ЧМ-2026 он планирует завершить международную карьеру.

Как Роналду выступает в Саудовской Аравии?