Роналду свел с ума фанатов бешеным ударом через себя: видео феерического гола от Криштиану
- Криштиану Роналду забил шедевральный гол через себя в матче Аль-Наср – Аль-Халидж.
- Его команда выиграла со счетом 4:1 и продолжает идти без потерь в чемпионате Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду продолжает зажигать в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец выдал очередной мощный матч за Аль-Наср.
В 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии Роналду помог Аль-Насру одержать победу над середняком Аль-Халиджем. Правда, львиную долю игры 40-летний форвард оставался не в центре внимания, сообщает 24 Канал.
По теме Роналду разорвал сеть после провала с Аль-Насром: видео забавного исполнения штрафного
Как Роналду забил супергол?
Героем матча можно назвать Жоау Фелиша, который записал на свой счет гол и результативную передачу. До компенсированного времени был счет 3:1 в пользу Аль-Насра, а соперник доигрывал в меньшинстве.
Впрочем на 90+6 минуте Роналду напомнил о себе, оформив шедевральный гол в ворота Аль-Халиджа. После подачи с фланга CR7 решился на удар через себя и мяч после бисиклеты игрока залетел в ворота гостей.
Роналду положил гол через себя: смотреть видео
Этим Криштиану заставил беситься как фанатов на трибунах, так и комментатора. Гол португальца установил окончательный счет 4:1 и приблизил его к заветной цели.
Роналду не скрывает, что желает оформить 1000 голов в официальных матчах. Мяч в ворота Аль-Халиджа стал 954-ым для CR7 за клубы и сборную. Ранее Криштиану сообщил, что после ЧМ-2026 он планирует завершить международную карьеру.
Как Роналду выступает в Саудовской Аравии?
- Португалец перешел в Аль-Наср в январе 2023 года на правах свободного агента. Благодаря его переезду в Саудовскую Аравию местный чемпионат стал более привлекательным для других звезд.
- Сам же Криштиану продолжил выступать на топ-уровне и забивать голы почти в каждом матче. В 116 матчах Криштиану забил 103 гола за Аль-Наср и отдал 21 ассист.
- За это время команда дважды становилась второй в чемпионате Саудовской Аравии, а в прошлом сезоне финишировала третьей. Единственным титулом Роналду в Аль-Насре является победа в товарищеском соревновании Кубок арабских чемпионов.
- В текущем сезоне CR7 имеет на своем счету 9 мячей в восьми играх, а Аль-Наср лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Команда выиграла все свои девять матчей Про Лиги и опережает Аль-Хиляль на четыре балла.