Роналду забил элитный гол и принес победу Аль-Насру
- Аль-Наср победил Тулузу со счетом 2:1 в товарищеском матче в Австрии, где Криштиану Роналду забил один из голов.
- Первый официальный матч нового сезона Аль-Наср сыграет 19 августа против Аль-Иттихада в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
Аль-Наср продолжает подготовку к следующему сезону. Недавно "Рыцари Неджда" сыграли товарищеский матч на сборах в Австрии.
Соперником Роналду и компании стала французская Тулуза. Контрольный матч в Австрии завершился победой саудовского клуба со счетом 2:1, сообщает 24 канал.
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Роналду зажигает на тренировочных сборах
Товарищеский матч между Аль-Насром и Тулузой состоялся в Гредидзе на небольшой "Унтерсберг Арене". За игрой между саудовским и французскими клубами наблюдали около четырех тысяч фанатов.
Номинальные гости вышли вперед на 25-й минуте усилиями Гбхо. Однако через восемь минут Криштиану Роналду установил паритет в игре, оказавшись в нужном месте и в нужное время.
Во втором тайме Аль-Наср вышел вперед в матче против Тулузы. Победным голом отметился Марран. В итоге саудовский клуб победил со счетом 2:1.
Видео гола Криштиану Роналду:
Напомним, что первый официальный матч в новом сезоне Аль-Наср сыграет 19 августа. Роналду и компания встретятся с Аль-Иттихадом в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
Ранее сообщали о том, сколько Криштиану Роналду будет зарабатывать после подписания нового контракта с Аль-Насром. Легендарный португалец будет получать космические деньги.