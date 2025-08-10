Кристал Пэлас сенсационно выиграл Суперкубок Англии в суперматче против Ливерпуля
- Кристал Пэлас выиграл Суперкубок Англии-2025 в матче против Ливерпуля.
- На голы Экитике и Фримпонга лондонцы ответили точными ударами Матета и Сарра.
- "Орлы" оказались сильнее в серии пенальти.
Ливерпуль и Кристал Пэлас дали старт футбольному сезону 2025-2026. Первые в прошлом сезоне вернули себе звание чемпионов АПЛ, тогда как лондонцы впервые в истории завоевали трофей Кубок Англии.
В Англии стартовал новый футбольный сезон 2025-2026. Традиционно стартовой игрой стала битва за Суперкубок Англии, на "Уэмбли" между собой сошлись Ливерпуль и Кристал Пэлас, сообщает 24 Канал.
По теме Объявлены претенденты на "Золотой мяч-2025": полный список претендентов на "Золотой мяч-2025
Каким стал Ливерпуль?
Мерсисайдцы были, пожалуй, наиболее активным клубом на трансферном рынке. Арне Слоту приобрели новичков почти на 300 миллионов евро, хотя при этом и продали нескольких важных футболистов.
Также среди летних потерь Ливерпуля следует упомянуть о Диогу Жоту, который в начале июля погиб в ДТП. В конце концов наставник "красных" доверил место в основе четырем новым игрокам.
С первых минут появились Фримпонг, Керкез, Вирц и Экитике. И в конце концов три из них присоединились к голам в ворота Кристал Пэлас. Уже на четвертой минуте Экитике открыл счет.
Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:2 (пен – 3:2)
Голы: Матета, 17 (пен), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21.
Уго откликнулся на ассист от Вирца и точно пробил с линии штрафной площади под стойку. А чуть позже чудо-мяч оформил Фримпонг. Голландец с очень острого угла перебросил кипера и положил снаряд под дальнюю штангу.
Читайте также Клубы из Англии и Испании проявляют интерес к футболисту сборной Украины
Что же касается "орлов", то их рассматривали исключительно как андердогов. Однако подопечные Гласнера дали мощный бой чемпионам АПЛ и сражались с ним на равных.
В первом тайме лондонцы смогли забить с пенальти благодаря Матета, когда ван Дейк скосил Сарра в своей площадке. А во втором тайме Пэлас дожал соперника, когда тот же Сарр получил разрезной пас от Уортона и переиграл Алиссона.
В целом же во втором тайме Кристал Пэлас владел инициативой и был более острым в нападении. Алиссон несколько раз спас мерсисайдцев от гола, а арбитр почему-то решил не ставить пенальти за чистую игру рукой от Макаллистера.
Впрочем определить победителя в основное время командам не удалось. Согласно регламенту Суперкубка в случае ничьей соперники сразу перешли к серии пенальти. А там Ливерпуль подставили признанные лидеры команды.
Салах пробил выше ворот, а удары Макаллистера и Эллиотта парировал Хендерсон. У лондонцев хромали Эзе и Соса, но все равно Кристал Пэлас удалось переиграть фаворита. Для "орлов" это лишь второй трофей в истории!