Ливерпуль и Кристал Пэлас дали старт футбольному сезону 2025-2026. Первые в прошлом сезоне вернули себе звание чемпионов АПЛ, тогда как лондонцы впервые в истории завоевали трофей Кубок Англии.

В Англии стартовал новый футбольный сезон 2025-2026. Традиционно стартовой игрой стала битва за Суперкубок Англии, на "Уэмбли" между собой сошлись Ливерпуль и Кристал Пэлас, сообщает 24 Канал.

Каким стал Ливерпуль?

Мерсисайдцы были, пожалуй, наиболее активным клубом на трансферном рынке. Арне Слоту приобрели новичков почти на 300 миллионов евро, хотя при этом и продали нескольких важных футболистов.

Также среди летних потерь Ливерпуля следует упомянуть о Диогу Жоту, который в начале июля погиб в ДТП. В конце концов наставник "красных" доверил место в основе четырем новым игрокам.

С первых минут появились Фримпонг, Керкез, Вирц и Экитике. И в конце концов три из них присоединились к голам в ворота Кристал Пэлас. Уже на четвертой минуте Экитике открыл счет.

Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:2 (пен – 3:2)

Голы: Матета, 17 (пен), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21.

Уго откликнулся на ассист от Вирца и точно пробил с линии штрафной площади под стойку. А чуть позже чудо-мяч оформил Фримпонг. Голландец с очень острого угла перебросил кипера и положил снаряд под дальнюю штангу.

Что же касается "орлов", то их рассматривали исключительно как андердогов. Однако подопечные Гласнера дали мощный бой чемпионам АПЛ и сражались с ним на равных.

В первом тайме лондонцы смогли забить с пенальти благодаря Матета, когда ван Дейк скосил Сарра в своей площадке. А во втором тайме Пэлас дожал соперника, когда тот же Сарр получил разрезной пас от Уортона и переиграл Алиссона.

В целом же во втором тайме Кристал Пэлас владел инициативой и был более острым в нападении. Алиссон несколько раз спас мерсисайдцев от гола, а арбитр почему-то решил не ставить пенальти за чистую игру рукой от Макаллистера.

Впрочем определить победителя в основное время командам не удалось. Согласно регламенту Суперкубка в случае ничьей соперники сразу перешли к серии пенальти. А там Ливерпуль подставили признанные лидеры команды.

Салах пробил выше ворот, а удары Макаллистера и Эллиотта парировал Хендерсон. У лондонцев хромали Эзе и Соса, но все равно Кристал Пэлас удалось переиграть фаворита. Для "орлов" это лишь второй трофей в истории!