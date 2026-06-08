"Защитил меня, когда это было необходимо": Эриксен рассказал, кто помог ему прийти в себя

Датский футболист Кристиан Эриксен впервые прокомментировал инцидент, который произошел с ним во время товарищеского матча против Украины. Полузащитник обратился к фанатам после того, как игра была досрочно остановлена.

Поединок Дания – Украина в Оденсе был прерван во втором тайме из-за чрезвычайной ситуации с участием Кристиана Эриксена. 34-летний футболист сообщил на своей странице в инстаграме, что уже чувствует себя хорошо и находится дома с семьей.

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Что сказал Эриксен?

Полузащитник сборной Дании впервые прокомментировал инцидент, который стал для футболиста еще одним серьезным испытанием после остановки сердца на Евро-2020.

Я хочу заверить всех, что это была совсем другая ситуация, чем та, что произошла в 2021 году. Я чувствую себя хорошо. Помимо благодарности за поддержку и помощь всех игроков и медицинской команды на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении многих лет. Благодаря их профессионализму мой ИКД (имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, – авт.) сделал именно то, для чего был предназначен: защитил меня, когда это было необходимо,

– заявил Эриксен.

Что случилось с Эриксеном?

На 65-й минуте встречи датский хавбек схватился за грудь и упал на газон. Медики оперативно оказали помощь, после чего футболист пришел в себя и самостоятельно покинул поле. Матч между Данией и Украиной был досрочно прекращен.

После обследования врач сборной Дании Мортен Боесен сообщил, что Эриксен находится в стабильном состоянии. По словам медика, футболист попросил передать игрокам команды, что с ним все в порядке, а также прислал им свои поздравления.

Напомним, в 2021 году Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы против Финляндии.

После того инцидента ему установили кардиовертер-дефибриллятор, который, по словам врачей, сработал должным образом и во время нового эпизода в игре с Украиной.