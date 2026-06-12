Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк в интервью для 24 Каналу заявил, что последний инцидент с полузащитником сборной Дании был ожидаем. Он добавил, что этот случай не угрожает жизни игрока.

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Что сказал Бабелюк о ситуации с Эриксеном?

По словам специалиста, ситуацию не стоит воспринимать как трагедию, поскольку установленный игроку подкожный кардиовертер-дефибриллятор сработал в штатном режиме.

Произошло то, чего мы могли ожидать, что фактически ожидалось. Поэтому игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эта "спичечная коробка" зашита под кожу, она генерирует импульсы, используется для того, чтобы координировать деятельность сердца,

– объяснил Бабелюк.

Врач предполагает, что сердце спортсмена могло внезапно сбить ритм, ускориться или на мгновение остановиться. В этот момент устройство сгенерировало разряд тока для перезапуска органа.

Падение Эриксена эксперт связывает с обычной человеческой реакцией на неожиданный внутренний удар.

Возможно, он у него произошел впервые с момента, когда ему имплантировали этот дефибриллятор, и он отреагировал небольшой паникой. Но на деле ничего такого вообще не произошло. В этот момент Эриксен испугался и упал. Возможно, даже потерял сознание на несколько секунд. По видео видно, что он сразу пришел в себя,

– сказал спортивный врач.

Эриксену установили дефибриллятор после остановки сердца, которую он перенес во время матча Евро-2020.

Что произошло в матче Дания – Украина?

Товарищеский матч между национальными сборными в датском Оденсе был досрочно остановлен на 66-й минуте из-за внезапного ухудшения самочувствия полузащитника и капитана сборной Дании Эриксен. По примеру Евро-2020, обе команды образовали вокруг него живой круг.

Установленный кардиостимулятор сработал правильно, и Эриксен быстро пришел в себя и был увезен со стадиона скорой помощью. В связи с шоковым состоянием игроков и серьезностью инцидента матч не возобновили, зафиксировав окончательный счет 2:1 в пользу Дании.