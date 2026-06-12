Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк в інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що останній інцидент із півзахисником збірної Данії був очікуваним. Він додав, що цей випадок не загрожує життю гравця.

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Що сказав Бабелюк про ситуацію з Еріксеном?

За словами фахівця, ситуацію не варто сприймати як трагедію, оскільки встановлений гравцеві підшкірний кардіовертер-дефібрилятор спрацював у штатному режимі.

Трапилось те, що ми могли очікувати, що фактично очікувалось. Тому гравцеві імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Ця "сірникова коробочка" зашита під шкіру, вона генерує удари, використовується для того, щоб координувати діяльність серця,

– пояснив Бабелюк.

Лікар припускає, що серце спортсмена могло раптово збити ритм, прискоритися або на мить призупинитися. У цей момент пристрій згенерував розряд струму для перезапуску органу.

Падіння Еріксена експерт пов'язує зі звичайною людською реакцією на несподіваний внутрішній удар.

Можливо, він в нього стався вперше з моменту, коли йому імплантували цей дефібрилятор, і він зреагував невеликою панікою. Але на ділі нічого аж такого взагалі не сталося. У цей час Еріксен перелякався і впав. Можливо, навіть втратив свідомість на кілька секунд. По відео видно, що він зразу прийшов до тями,

– сказав спортивний лікар.

Еріксену встановили дефібрилятор після зупинки серця, яку він переніс під час матчу Євро-2020.

Що сталося у матчі Данія – Україна?

Товариський матч між національними збірними в данському Оденсе був достроково зупинений на 66-й хвилині через раптове погіршення самопочуття півзахисника та капітана збірної Данії Еріксена. За прикладом Євро-2020, обидві команди створили навколо нього живе коло.

Встановлений кардіостимулятор спрацював правильно, і Еріксен швидко прийшов до тями та був відвезений зі стадіону швидкою допомогою. У зв'язку зі шоковим станом гравців та серйозністю інциденту матч не відновили, зафіксувавши остаточний рахунок 2:1 на користь Данії.