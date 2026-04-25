Звезда велоспорта умер в 30 лет после финальной гонки из-за смертельной болезни

На 31-м году жизни скончался известный колумбийский велосипедист Кристиан Муньоз. Его профессиональная карьера в велоспорте началась в 2017 году.

Трагическое событие произошло в Овьедо (Испания) из-за бактериальной инфекции, развившейся после травмы колена, полученной во время велогонки Тур дю Юра. Об этом сообщает Cyclingnews.

Какова причина смерти Муньоза?

Падение на гонке, которое произошло в минувшую субботу, 18 апреля, повлекло повреждение коленного сустава. В последующие дни состояние Муньоза резко ухудшилось, и 21 апреля он обратился за медицинской помощью в Вальядолиде (Испания). Врачи обнаружили агрессивную бактериальную инфекцию в травмированном колене.

Спортсмену провели операцию, но она не смогла остановить развитие осложнений. 24 апреля сердце Кристиана Муньоза остановилось после нескольких дней борьбы врачей за его жизнь.

Местная газета La Nueva Espana сообщила, что перед вторым этапом гонки Vuelta Asturias в пятницу, 24 апреля, организаторы почтили память Муньоса минутой молчания, а на автомобиле директора гонки была прикреплена черная лента в знак траура. Команда NU Colombia решила сняться с соревнований в этот день, чтобы отдать дань уважения и почтить память колумбийского велосипедиста.

Что известно о Кристиане Муньозе?

Самым ярким периодом его карьеры стали годы с 2019 по 2021, когда он выступал за один из ведущих мировых коллективов, UAE Team Emirates, вместе с легендарным Тадеем Погачаром. В течение последних трех сезонов он представлял колумбийскую команду Nu Colombia.

Главным достижением Муньоза стала победа на этапе молодежного Джиро д'Италия в 2018 году.

Какая недавняя потеря произошла в украинском спорте?

На 88-м году жизни ушел из жизни заслуженный тренер Украины по баскетболу Игорь Овсянников, который воспитал не одно поколение игроков и существенно повлиял на развитие баскетбола в Днепре.

Он был первым тренером капитана БК Днепр Максима Закурдаева и много лет работал в академии клуба, передавая свой опыт молодым талантам.