Он воспитал не одно поколение баскетболистов, существенно повлиял на становление этой игры в Днепре и получил признание в спорте. Об этом сообщили в БК Днепр.
Что написали в БК Днепр об Овсянникове?
В баскетбольном клубе Днепр отметили, что его вклад в развитие местного баскетбола и работа в академии клуба навсегда останутся в сердцах учеников, коллег и всех, кто имел честь его знать.
Что известно об Игоре Овсянникове?
Игорь Иванович родился 3 апреля 1939 года. Он стал первым тренером выдающегося капитана БК Днепр Максима Закурдаева. На протяжении своей карьеры подготовил десятки талантливых баскетболистов, которые успешно представляли город и страну на самых престижных соревнованиях.
Особое место в его биографии занимает работа в академии БК Днепр. Многие известные игроки называют его главным наставником, который заложил фундамент их профессиональных достижений, передавая свой опыт молодым талантам.
