О смерти форварда сборной Бразилии, известного как "Святая рука", сообщила Международная федерация баскетбола. Шмидт умер в пятницу, 17 апреля.
Смотрите также Умер легендарный боксер, который 14 раз защищал титул чемпиона мира
Что известно о семье Шмидта?
В медицинском учреждении в городе Сантана-ди-Парнаиба отметили, что семья спортсмена попросила не разглашать детали и сохранить приватность.
У баскетболиста остались жена Мария Кристина Викторино, с которой он женился в 1981 году, а также двое детей – Фелипе и Стефани.
В течение последних 15 лет Шмидт боролся с опухолью мозга: в 2011 году ему диагностировали рак, и с тех пор он находился под постоянным наблюдением врачей.
Что известно о Шмидте и его рекордах?
- Оскар Шмидт считается одним из лучших игроков в истории баскетбола. За карьеру он набрал более 49 тысяч очков, уступая по этому показателю только Леброну Джеймсу.
На Олимпийских играх бразилец установил рекорд по количеству набранных очков – 1093, выступив на пяти Олимпиадах. Еще одним его достижением стал рекорд в 1988 году, когда он набрал 55 очков в матче против сборной Испании.
В 1984 году Шмидта выбрали на драфте НБА, однако он отказался от перехода, чтобы продолжить выступления за национальную сборную. В то время баскетболисты НБА не имели возможности играть за свои страны.
Как сообщает сайт NBA, свою профессиональную карьеру он начал в 1974 году, значительную часть которой провел в Бразилии и Италии, где стал настоящим кумиром – в том числе и для будущей легенды Коби Брайанта.