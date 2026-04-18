Про смерть форварда збірної Бразилії, відомого як "Свята рука", повідомила Міжнародна федерація баскетболу. Шмідт помер у п'ятницю, 17 квітня.
Що відомо про родину Шмідта?
У медичному закладі в місті Сантана-ді-Парнаїба зазначили, що родина спортсмена попросила не розголошувати деталі та зберегти приватність.
У баскетболіста залишилися дружина Марія Крістіна Вікторіно, з якою він одружився у 1981 році, а також двоє дітей – Феліпе та Стефані.
Протягом останніх 15 років Шмідт боровся з пухлиною мозку: у 2011 році йому діагностували рак, і з того часу він перебував під постійним наглядом лікарів.
Що відомо про Шмідта та його рекорди?
- Оскар Шмідт вважається одним із найкращих гравців в історії баскетболу. За кар'єру він набрав понад 49 тисяч очок, поступаючись за цим показником лише Леброну Джеймсу.
На Олімпійських іграх бразилець встановив рекорд за кількістю набраних очок – 1093, виступивши на п'яти Олімпіадах. Ще одним його досягненням став рекорд у 1988 році, коли він набрав 55 очок у матчі проти збірної Іспанії.
У 1984 році Шмідта обрали на драфті НБА, однак він відмовився від переходу, щоб продовжити виступи за національну збірну. У той час баскетболісти НБА не мали змоги грати за свої країни.
Як повідомляє сайт NBA, свою професійну кар'єру він розпочав у 1974 році, значну частину якої провів у Бразилії та Італії, де став справжнім кумиром – зокрема й для майбутньої легенди Кобі Браянта.