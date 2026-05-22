Сын Шевченко внезапно остался без клуба

Единственный из четырех сыновей Андрея Шевченко, который выбрал для себя путь футболиста, получил неутешительные новости из своего клуба, английского Уотфорда. Кристиан вынужден искать себе новое место для развития карьеры.

Правый вингер, выступавший за молодежную команду, не смог убедить боссов подписать с ним новый профессиональный контракт. На своем сайте Вотфорд сообщил, что Кристиан Шевченко вместе с несколькими другими воспитанниками академии покидают клуб.

Чего достиг Кристиан Шевченко в Уотфорде?

19-летний Кристиан родился в Лондоне и всю свою карьеру пока строил в Англии. Начинал в футбольной школе Челси, а затем перебрался в Уотфорд, где набирался опыта в юношеских и молодежных составах академии.

В 2025 году футболист, который способен сыграть как центрального нападающего, так и правого атакующего хавбека, получил от клуба первый полноценный профессиональный контракт по схеме 1 + 1. Но его выступления не убедили тренерский штаб: опцию продления в соглашении не активировали.

Теперь без особых достижений в послужном списке Кристиану придется предлагать свои услуги другим командам.

Как Шевченко-младший выступает за сборную Украины?

Сын легенды украинского футбола получал от Дмитрия Михайленко вызовы в юношескую и молодежную национальные сборные.

Шевченко участвовал в Евро-2024 среди команд U-19, где "сине-желтые" добрались до полуфинала. Впоследствии он также был в составе сборной U-20, которая отправилась на чемпионат мира. В общем провел уже 15 матчей, но до сих пор не отметился ни одним забитым мячом. Во взрослую сборную Кристиана пока не звали.