Сменил Челси на английскую "глубинку": сын Андрея Шевченко перешел в клуб из 7-го дивизиона

Кристиан Шевченко продолжит карьеру в английском Шолинге, выступающем в седьмом по силе дивизионе страны. 19-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента.

Об подписании контракта с сыном легендарного обладателя "Золотого мяча" сообщил официальный сайт Шолинга. Финансовые и другие детали соглашения не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, контракт рассчитан до окончания сезона 2026/27.

От академии Челси – до седьмого дивизиона

Правый вингер является одним из четырех сыновей легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который в настоящее время возглавляет УАФ. Кристиан пошел по стопам отца и выбрал футбол, однако последний год оказался для него непростым.

Шевченко-младший перешел в новую команду в статусе свободного агента. В июле 2026 года он покинул Уотфорд, который решил не продлевать с футболистом сотрудничество.

Интересно, что свой футбольный путь Кристиан начинал в академии лондонского Челси. Зимой 2022 года он перешел в структуру Тоттенхэма, а летом 2023-го стал игроком Уотфорда.

Однако закрепиться на взрослом уровне Кристиану пока не удалось. За Уотфорд он выступал преимущественно за молодежные команды, а в мае стало известно, что " клуб больше не рассчитывает на него ".

Шанс перезапустить карьеру

Шолинг выступает в седьмом дивизионе Англии. После восьми туров команда набрала 10 очков и занимает 16-е место среди 22 клубов.

На международном уровне Кристиан имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. Он провел 11 матчей за команду U-19 и еще четыре поединка за сборную U-20.

Напомним, недавно Андрей Шевченко поздравил с днем рождения своего другого сына Алекса, который отметил 14-летие.