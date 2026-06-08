Глава правительства написала пожелания выздоровления футболисту на своей странице в фейсбуке.

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Что сказала премьер Дании о страшном случае с Эриксеном?

Метте Фредериксен заявила, что посылает свои самые теплые мысли самому Кристиану Эриксену и всем тем, кто участвовал в страшном эпизоде и переживал за судьбу футболиста.

Большой испуг. И большое облегчение, что при таких обстоятельствах с ним все хорошо,

– отметила политик.

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В каком состоянии находится Кристиан Эриксен?

Датский хавбек уже второй раз упал в обморок на поле во время футбольного матча. Впервые это случилось на Евро-2020 во время матча с Финляндией, тогда у игрока остановилось сердце. Ему удалось спасти жизнь.

После этого Эриксену был вживлен кардиостимулятор. Он принял решение продолжить карьеру, хотя не мог больше выступать в Серии А, где существует правило о невозможности участия в спортивных соревнованиях с устройствами для контроля сердечного ритма.

По сообщению от врачей сборной Дании, сейчас Эриксен находится в сознании, с ним все в порядке с учетом обстоятельств. Сообщений о том, будет ли он выступать дальше, пока не обнародовано.