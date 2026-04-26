Такого в УПЛ еще не было: Динамо вырвало сумасшедшую победу 6:5 у Кривбасса
- Динамо победило Кривбасс со счетом 6:5 в самом результативном матче в истории чемпионатов Украины.
- Андрей Ярмоленко забил два решающих гола, приблизившись к рекорду лучших бомбардиров УПЛ.
Динамо устроило настоящий триллер в матче с Кривбассом, забив шесть мячей. Киевляне вырвали победу 6:5 в игре, которая больше напоминала хоккей, чем футбол.
Команды выдали самый результативный матч за всю историю чемпионатов Украины, полностью забыв об обороне. Зрители увидели 11 голов, камбэк и драму до финального свистка, сообщает 24 Канал.
Как развернулась игра?
Первый тайм превратился в бенефис венесуэльского нападающего Кривбасса Глейкера Мендосы, который забил четыре гола в ворота Нещерета. Форвард стал первым в истории УПЛ футболистом, который оформил покер в ворота Динамо.
Команды действовали максимально открыто, оставляя кучу свободных зон. Защита фактически отсутствовала – каждая атака несла угрозу и часто завершалась взятием ворот.
Динамо дожало в концовке
Во втором тайме киевляне продемонстрировали характер и смогли переломить ход игры. В решающий момент повел команду за собой Андрей Ярмоленко. 36-летний вингер забил пятый и шестой голы своей команды в этом матче, принеся тяжелую победу над Кривбассом.
Благодаря дублю в ворота криворожан Ярмоленко приблизился к Максиму Шацких в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. Чтобы сравняться с лидером, на счету которого 124 гола, Андрею осталось забить три мяча.
Чем уникален матч Кривбасс-Динамо?
- Ранее в Высшей лиге чемпионата Украины одновременно в одной игре команды забивали максимум 10 голов – таких матчей было 8.
- Динамо впервые в истории УПЛ пропустило в одном матче 5 голов.
- По информации "Трибуны", покер Мендосы стал четвертым самым быстрым в истории УПЛ – Венесуэлец забил четыре гола за 34 минуты. Лидером по этому показателю является Иван Гецко из Карпат, который в 1999 году оформил покер за 26 минут.