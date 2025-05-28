Кривбасс отказался от международного турнира в Катаре из-за российских команд

Клуб из Кривого Рога уделяет большое внимание развитию собственной Академии. Недавно Кривбасс получил приглашение на юношеский турнир в городе Доха.

Академия Aspire в Катаре пригласила Кривбасс к участию в тренировочном лагере. Турнир в Дохе состоится с 30 мая по 4 июня, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт криворожан.

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Кривбасс назвал причину отказа от турнира

В последний момент перед вылетом криворожский клуб вынужден отказаться от участия в турнире. Все из-за северного соседа.

На днях организаторы сообщили ФА Кривбасс, что в тренировочном лагере в апреле 2025 года принимали участие российские команды. Поэтому футбольный Клуб Кривбасс вынужден отказаться от участия в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре,

– говорится в заявлении Кривбасса.

Как известно, Министерство молодежи и спорта Украины запрещает украинцам участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своими флагами. В связи с этими обстоятельствами воспитанники Футбольной Академии Кривбасс не поедут на турнир в Катар.

Напомним, что главная команда Кривбасса до последнего боролась за место в еврокубках. Однако в 30-м туре подопечные Юрия Вернидуба сыграли вничью с Полесьем (1:1) и потеряли шанс сыграть в Лиге конференций.

После матча в Житомире главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб сообщил об уходе из клуба.