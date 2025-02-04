Первый трансфер Кривбасса: бронзовый призер УПЛ подписал игрока сборной Венесуэлы

Криворожский клуб наконец-то нашел усиление в это трансферное окно. Кривбасс усилил нападение универсальным игроком, который стал чемпионом Венесуэлы.

Украинские клубы завершают зимнее трансферное окно, усиливая составы перед второй частью УПЛ. Одной из самых спокойных команд на рынке был Кривбасс.

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Первый венесуэлец в Кривбассе

Криворожане попрощались с Тимуром Стецковым, Жаном По и Александром Драмбаевым. Теперь же Кривбасс оформил первый трансфер "на вход", сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новичком "красно-белых" стал 23-летний вингер Глейкер Мендоза. Венесуэлец перебрался в Кривой Рог на правах аренды из клуба Ангостура до конца 2025 года.

Преимуществом Мендозы является его универсальность, ведь футболист может сыграть на обоих флангах атаки и в центре нападения. В Кривбассе Глейкер будет играть под 28 номером.

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Портал Transfermarkt оценивает вингера в 450 тысяч евро. Игрок является воспитанником Ангостуры, но прошлый год провел в Депортиво Тачира. С ней он стал чемпионом Венесуэлы, оформив 3 гола и 4 ассиста в 28-ми матчах.

Также в январе 2025-го Мендоза дебютировал за национальную сборную своей страны. Напомним, что Кривбасс ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в УПЛ, отставая от Шахтера на два балла.