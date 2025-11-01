Скандал в украинском хоккее: Крыжинка останавливает участие в чемпионате из-за действий Федерации
- Хоккейный клуб Крыжинка приостановил участие в чемпионате Украины из-за невыполнения Федерацией хоккея Украины положений договора, а также из-за назначения арбитром Андрея Кичи, который, по мнению клуба, предвзято относится к команде.
- Руководство Крыжинки считает, что арбитр Андрей Кича сознательно предвзято относится к их команде, что стало причиной невыхода на матч против Шторма и приостановления участия в турнире.
Хоккеисты Крыжинки не вышли на матч чемпионата Украины против Шторма. Киевский клуб решил приостановить участие команды в турнире.
Хоккейный клуб Крыжинка назвал виновником такого решения Федерацию хоккея Украины.. Об это сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Льдинки.
Почему Крыжинка снялась с чемпионата?
В заявлении Крыжинки говорится, что Федерация не выполнила отдельные положения раздела договора "Об участии в чемпионате Украины по хоккею" (пункт 3.1.9). Поэтому клуб приостановил свое участие в турнире.
Позиция владельцев клуба заключается в том, что ХК Киев Кэпиталз и команды из его структуры не считают возможным участвовать в соревнованиях или мероприятиях с участием лиц, которые осуждены за преступления или причастны к коррупционным действиям. В частности, речь о назначении арбитром Андрея Кичи, который не может быть привлечен к официальным матчам Крыжинки-Кепиталз,
– говорится в заявлении клуба.
Из-за нарушения договора хоккеисты Крыжинки не вышли на матч против Шторма, который должен был состояться в субботу, 1 ноября.
Какова причина демарша Крыжинки?
- По информации сайта Sport.ua, формальным поводом к скандалу стало удаление защитника Никиты Лесникова в предыдущем матче против Сокола. Игрок Крыжинки получил штраф за грубую игру против Василия-Юрия Качана.
- Арбитром матча был Андрей Кича. Руководство Крыжинки считает, что он предвзято относится к команде и "сознательно ее убивает".
- Отметим, что основная команда Киев Кэпиталз играет в Балтийской лиге, а Крыжинка является дочерней в системе клуба.
- В случае окончательного снятия Крыжинки в чемпионате Украины останется лишь четыре команды: Кременчуг, Сокол, Одесская область и Шторм Одесса.
