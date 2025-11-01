Хоккейный клуб Крыжинка назвал виновником такого решения Федерацию хоккея Украины.. Об это сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Льдинки.

Почему Крыжинка снялась с чемпионата?

В заявлении Крыжинки говорится, что Федерация не выполнила отдельные положения раздела договора "Об участии в чемпионате Украины по хоккею" (пункт 3.1.9). Поэтому клуб приостановил свое участие в турнире.

Позиция владельцев клуба заключается в том, что ХК Киев Кэпиталз и команды из его структуры не считают возможным участвовать в соревнованиях или мероприятиях с участием лиц, которые осуждены за преступления или причастны к коррупционным действиям. В частности, речь о назначении арбитром Андрея Кичи, который не может быть привлечен к официальным матчам Крыжинки-Кепиталз,

– говорится в заявлении клуба.

Из-за нарушения договора хоккеисты Крыжинки не вышли на матч против Шторма, который должен был состояться в субботу, 1 ноября.

Какова причина демарша Крыжинки?

По информации сайта Sport.ua, формальным поводом к скандалу стало удаление защитника Никиты Лесникова в предыдущем матче против Сокола. Игрок Крыжинки получил штраф за грубую игру против Василия-Юрия Качана.

Арбитром матча был Андрей Кича. Руководство Крыжинки считает, что он предвзято относится к команде и "сознательно ее убивает".

Отметим, что основная команда Киев Кэпиталз играет в Балтийской лиге, а Крыжинка является дочерней в системе клуба.

В случае окончательного снятия Крыжинки в чемпионате Украины останется лишь четыре команды: Кременчуг, Сокол, Одесская область и Шторм Одесса.

