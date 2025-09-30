Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца и когда состоится бой. Накануне же Международная боксерская федерация определила боксеров, которые будут соревноваться за статус обязательного претендента на его пояс IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Кто может стать претендентом на пояс Усика?

Она столкнулась с трудностями при организации претендентского поединка, но в конце концов согласовала этот вопрос. Изначально планировалось, что в ринге сойдутся кубинец Фрэнк Санчес и нигериец Эфе Аджагба.

Однако последний отказался, поэтому IBF предложила бой британскому проспекту Мозесу Итауме. Команда 20-летнего боксера также не согласилась на противостояние с представителем Кубы.

В конце концов было принято решение, что Фрэнк Санчес будет драться с американцем Ричардом Торресом. Поэтому победитель этой битвы получит статус обязательного претендента на поединок против Александра Усика за пояс IBF.

Соперники отказываются от идеи встретиться с Фрэнком Санчесом. Он встречался с Аджагбой ранее и победил, поэтому я понимаю этот отказ. Мозес – невероятно талантливый и звездный проспект, но слишком сырой для нас. Поэтому проведем бой с Торресом. Он – зрелищный боксер, этот поединок понравится зрителям. Мы уже сообщили в IBF, что готовы договориться в ближайшее время,

– заявил промоутер Санчеса.

Отметим, что Александра Усика после победы над Даниэлем Дюбуа обязали провести защиту пояса WBO. Но из-за повреждения украинец сделал запрос на отсрочку переговоров о бое и организация продлила дедлайн с августа на 9 ноября.

Что известно о потенциальных соперниках Усика за пояс IBF?