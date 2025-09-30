Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця та коли відбудеться бій. Напередодні ж Міжнародна боксерська федерація визначила боксерів, які змагатимуться за статус обов'язкового претендента на його пояс IBF, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Хто може стати претендентом на пояс Усика?

Вона зіштовхнулася з труднощами при організації претендентського поєдинку, але врешті-решт узгодила це питання. Спочатку планувалося, що в рингу зійдуться кубинець Френк Санчес і нігерієць Ефе Аджагба.

Проте останній відмовився, тому IBF запропонувала бій британському проспекту Мозесу Ітаумі. Команда 20-річного боксера також не погодилася на протистояння з представником Куби.

Врешті-решт було ухвалено рішення, що Френк Санчес буде битися з американцем Річардом Торресом. Тож переможець цієї битви отримає статус обов'язкового претендента на поєдинок проти Олександра Усика за пояс IBF.

Суперники відмовляються від ідеї зустрітися з Френком Санчесом. Він зустрічався з Аджагбою раніше та переміг, тому я розумію цю відмову. Мозес – неймовірно талановитий і зірковий проспект, але надто сирий для нас. Тому проведемо бій з Торресом. Він – видовищний боксер, цей поєдинок сподобається глядачам. Ми вже повідомили в IBF, що готові домовитися найближчим часом,

– заявив промоутер Санчеса.

Зазначимо, що Олександра Усика після перемоги над Даніелем Дюбуа зобов'язали провести захист пояса WBO. Але через пошкодження українець зробив запит на відстрочку перемовин про бій і організація продовжила дедлайн з серпня на 9 листопада.

Що відомо про потенційних суперників Усика за пояс IBF?