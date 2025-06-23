Чемпион мира назвал футболиста, который заслуживает "Золотой мяч": это не Ямаль
- Бывший нападающий Барселоны Педро Родригес считает, что Педри заслуживает на "Золотой мяч-2025".
- Родригес отметил, что для него Педри является лучшим полузащитником в мире на данный момент.
Бывший нападающий Барселоны Педро Родригес назвал футболиста, который заслуживает получить "Золотой мяч-2025". На удивление, он назвал не Ламина Ямаля.
Педро Родригес назвал лучшего полузащитника в мире по состоянию на сейчас. Он считает, что именно этот футболист должен получить "Золотой мяч", пишет 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.
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Кто должен получить награду
Родргес считает, что обладателем "Золотого мяча-2025" должен стать Педри из Барселоны.
Конечно, я бы отдал Педри первое место. После него – Ламин Ямаль. Возможно, среди других кандидатов – Дембеле или Рафинья, но мне бы очень хотелось, чтобы выиграл именно Педри,
– сказал Педро Родригес.
Он также отметил, что для них честь иметь еще одного тенерифца и канарца в элите футбола, который играет с честью, показывает примерное поведение и всегда отдается на поле сполна. Педро добавил, что для него нет сомнений, что Педри лучший на своей позиции во всем мире.
Педро Родригес является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов с Барселоной.
Справка. В сезоне-2024/2025 Педри сыграл 59 матчей за Барселону, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
Напомним, что в мае 2025 года Педри побил исторический рекорд Лионеля Месси.