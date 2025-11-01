Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца, однако наиболее вероятным вариантом считается Фабио Уордли. Своим мнением относительно того, кто может нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном уровне, поделился Дэвид Хэй, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также Усик – Уордли: что известно о бое, который должен состояться в 2026 году

Кто является ближе всего к уровню Усика?

Бывший звездный боксер считает, что не временный чемпион мира по версиям WBO и WBA, который накануне одолел Джозефа Паркера, является самым опасным соперником для украинца. Он выделил своего звездного земляка Мозеса Итауму.

"Несмотря на молодость и недостаток опыта, Мозес Итаума имеет мощный удар, способен создать проблемы любому. Усик – гений и лучший в мире, но если говорить о том, кто может его победить, Итаума имеет наибольшие шансы. Он молодой, свежий, голодный к победам и бьет чрезвычайно жестко. Усик же не природный супертяж, а крузер, который поднялся в весе.

Такие удары, как у Мозеса, разрушили бы любого бойца хевивейта. После боя с Диллианом Уайтом я уверен: он может победить любого, кроме, возможно, самого Усика, но у него самые высокие шансы. В его стиле нет слабых мест. Я не вижу, где его можно пробить, что он делает плохо. Все у него чрезвычайно чисто, и я, пожалуй, никогда такого не видел", – сказал Хэй.

К слову. Ранее Мозес Итаума неоднократно с уважением высказывался об Александре Усике и считает, что пока не заслужил на поединок с украинцем. При этом боксерский аналитик Адам Смит в студии talkSPORT заявил, что британец намерен попасть в тренировочный лагерь украинца, ведь хочет научиться методике его подготовки.

Напомним, что накануне непобедимый Агит Кабайел высказался о возможном бое с Александром Усиком. Непобедимый боец дерзко заявил, что способен создать украинцу немало проблем на ринге.

Что известно о Мозесе Итауме?