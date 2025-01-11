В ночь на 22 января состоялся вечер бокса, главным событием которого стал реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинец одержал победу единогласным решением судей.
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Кто будет доминировать в боксе в будущем
"Цыганский король" выделил только двух молодых боксеров, пишет 24 канал со ссылкой на TNT Sports.
Мозес Итаума и Ник Болл, эти ребята являются бриллиантами,
– сказал Тайсон Фьюри.
Отметим. что после поражения от Александра Усика британский боксер может встретиться с Энтони Джошуа, который в сентябре 2024 года проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.
Также "Цыганскому королю" приписывают возможный бой с Владимиром Кличко.