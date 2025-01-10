В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей, пишет 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Причина поражения Фьюри

Боксер отметил, что бой был очень-очень близок. Он думает, что победил все же Усик.

Фьюри сдался в последних нескольких раундах. Он должен был наносить более очевидные удары, и открыто драться со своим соперником. Тайсон должен был теснить оппонента, потому что имел явное преимущество в габаритах,

– сказал Азим.

В частности он давно наблюдал за боями Усика и видел, как тот развивает себя. Его техника вывела Фьюри из строя, что сделало бой хорошим.

Отметим, что после поражения в реванше Тайсон Фьюри может встретиться на ринге с Энтони Джошуа, который в сентябре 2024 года нокаутом уступил Даниэлю Дюбуа. В случае отказа Эй-Джея есть информация, что "Цыганский король" может подраться с Владимиром Кличко.