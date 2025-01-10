В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Pro Boxing Fans.

Читайте також Усик, Ф'юрі або Джошуа: ексчемпіон світу назвав найкращого супертяжа нинішнього покоління

Причина поразки Ф'юрі

Боксер зазначив, що бій був дуже-дуже близький. Він думає, що переміг все ж Усик.

Ф’юрі здався в останніх кількох раундах. Він повинен був наносити більш очевидні удари, і відкрито битися зі своїм суперником. Тайсон повинен був тіснити опонента, тому що мав явну перевагу в габаритах,

– сказав Азім.

Зокрема він давно спостерігав за боями Усика і бачив, як той розвиває себе. Його техніка вивела Ф'юрі з ладу, що зробило бій хорошим.

Відзначимо, що після поразки в реванші Тайсон Ф'юрі може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року нокаутом поступився Даніелю Дюбуа. У разі відмови Ей-Джея є інформація, що "Циганський король" може побитися з Володимиром Кличком.