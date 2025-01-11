Фьюри назвал боксеров, которые будут доминировать на ринге в будущем

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал лучших молодых боксеров по своему мнению. Он считает, что они будут доминировать в боксе.

В ночь на 22 января состоялся вечер бокса, главным событием которого стал реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинец одержал победу единогласным решением судей.

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Кто будет доминировать в боксе в будущем

"Цыганский король" выделил только двух молодых боксеров, пишет 24 канал со ссылкой на TNT Sports.

Мозес Итаума и Ник Болл, эти ребята являются бриллиантами,

– сказал Тайсон Фьюри.

Отметим. что после поражения от Александра Усика британский боксер может встретиться с Энтони Джошуа, который в сентябре 2024 года проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Также "Цыганскому королю" приписывают возможный бой с Владимиром Кличко.