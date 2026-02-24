Предатель Бубка и не только: кто из спортсменов имеет звание Герой Украины

Героями Украины стали воины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи", Назарий Гринцевич "Гринка" и Андрей Пильщиков "Джус", которые ежедневно рисковали жизнью за государство. На их фоне часть спортсменов с таким же званием выглядит противоречиво, хотя есть и те, кто действительно заслужил эту награду своими поступками.

Перечень спортсменов, которые получили звание Героя Украины, немалый – здесь можно увидеть как известных на всю страну личностей, так и тех, чьи имена менее знакомы широкой аудитории. О том, кто получил награду, рассказывает 24 канал.

Кто из спортсменов-предателей имеет Героя Украины?

В этот список попали спортсмены, которые имеют нечеткую позицию относительно войны России против Украины и других важных вопросов.

Сергей Бубка

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом покинул Украину после начала вторжения России. Его критикуют за отсутствие четкой позиции и нежелание использовать свое влияние на международной арене для поддержки Украины.

4 февраля 2001 года, по указу тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы, Бубке за выдающиеся спортивные достижения и вклад в международный авторитет Украины присвоено звание Героя Украины с орденом Государства.

Владислав Гераскевич, который считает, что его следует лишить звания Героя Украины, потому что он не достоин стоять рядом с нашими военными.

К инициативе украинского скелетониста присоединились также Жан Беленюк и Мирон Маркевич.

Сергея Бубку, наверное, стоило бы лишить звания Героя Украины – в этом я в определенной степени где-то поддерживаю Гераскевича. Бубка действительно великий спортсмен. Он не какой-то рядовой гражданин, поэтому должен был бы публично высказать свою позицию относительно войны. Здесь нельзя молчать. Мне кажется, что люди уже давно высказали все, что думают,

– сказал Маркевич.

Беленюк заявил, что, по его мнению, вовлеченность Сергея Бубки в спортивную жизнь Украины является недостаточной. Он отметил, что во время войны человек такого уровня, как Бубка, должен четко выражать свою позицию, если считает себя украинцем и ассоциирует себя с Украиной.

Сергей Бубка/ Фото НОК Украины

Яна Клочкова

Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения Клочкова исчезла из публичного пространства. В течение четырех лет она ни разу не комментировала войну, а ее местонахождение остается неизвестным. Существуют предположения, что сейчас она находится в оккупированном Крыму, однако подтвержденных доказательств этому нет.

Пробовала себя в политике, став депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. Она также возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета.

Героя Украины она получила в 2004 году.

В 2021 году спортсменка обиделась из-за того, что украинская власть не пригласила ее на празднование 30-летия независимости Украины.

По словам Славы Демина, ее поведение не является странным, учитывая, что ранее она поддерживала президента Януковича, который сбежал из Украины, а ее мать в 2021 году, после семи лет войны на Донбассе, публиковала в фейсбук фото с георгиевской лентой.

С 2009 года пловчиха получала государственную стипендию. 17 декабря 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплат государственных стипендий ряду украинских спортсменов, среди которых была и Клочкова.

Яна Клочкова/ Фото Новый Канал

Кто из Паралимпийцев имеет звание Героя Украины?

Максим Крипак

Выдающийся украинский парапловец, 10-кратный паралимпийский чемпион. Родился в Харькове и стал самым успешным спортсменом Паралимпиады-2020 в Токио, получив 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали и установив мировые рекорды.

Родился с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеет проблемы с правой ногой.

В 2021 году он получил орден Государства, став первым спортсменом за 15 лет, удостоенным этого звания, после успеха на Паралимпийских играх.

Максим Крипак и Владимир Зеленский/ Фото Офис Президента

Елена Юрковская

Украинская биатлонистка и лыжница, заслуженный мастер спорта Украины.

Многократная чемпионка и призер зимних Паралимпийских игр (2002–2014).

В возрасте трех лет после тяжелой болезни ветрянкой ей ампутировали ноги.

В апреле 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко отметил Елену Юрковскую особой почетной наградой – ей присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

Елена Юрковская/ Фото Getty Images

Виктор Смирнов

На летних Паралимпийских играх 2004 года в Афинах он получил 5 золотых медалей в различных дисциплинах.

19 октября 2004 года Президент Украины Леонид Кучма присвоил Смирнову, многократному чемпиону и призеру Паралимпийских игр по плаванию, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за его выдающиеся спортивные достижения, мужество и волю к победе на летних Паралимпийских играх в Афинах.

Валерий Сушкевич

Украинский общественный и политический деятель, Президент Национального паралимпийского комитета Украины с 1996 года и Герой Украины (2008).

Он сделал значительный вклад в развитие паралимпийского движения, защиту прав людей с инвалидностью и является Уполномоченным Президента Украины по правам людей с инвалидностью.

Валерий Сушкевич/ Фото Суспільне Львів

Кто еще имеет Героя Украины?

В этот список попали спортсмены, которые сделали важный вклад в историю Украины.

Альбина Дерюгина

Выдающийся украинский тренер по художественной гимнастике, которая начала развитие этого вида спорта в Украине.

В 2002 году ей было присвоено звание Героя Украины за выдающийся личный вклад в развитие физической культуры и спорта.

На протяжении своей карьеры она подготовила многочисленных олимпийских чемпионок и чемпионок мира.

Валерий Лобановский

Легендарный украинский футболист и выдающийся тренер, посмертно удостоен звания Героя Украины в 2002 году за выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола и укрепление его международного престижа.

Был символом киевского Динамо.

Валерий Лобановский/ Фото УАФ

Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" 2004 года и Герой Украины (награжден 31 декабря 2004 года), а также первый амбассадор UNITED24.

Он получил высшую государственную награду за исключительные спортивные достижения, значительный вклад в развитие футбола и укрепление международного авторитета Украины, прославившись выступлениями за Динамо, Милан и национальную сборную.

Андрей Шевченко/ Фото УАФ

Виталий Кличко

31 декабря 2004 года ему было присвоено это звание с награждением орденом Государства за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии физической культуры и спорта, а также за выдающиеся спортивные достижения.

Виталий Кличко/ Фото КГГА

Татьяна Засуха

Известна своим участием в развитии села Ковалевка.

Звание Героя Украины ей было присвоено 21 августа 2003 года за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии агропромышленного комплекса,

Является женой Анатолия Засухи, бывшего председателя Киевской областной государственной администрации.

Она не имеет прямого отношения к спорту, однако ее сын Андрей Засуха является президентом футбольного клуба Колос.

Входила в состав фракции "Партии регионов".