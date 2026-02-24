Перелік спортсменів, які отримали звання Героя України, немалий – тут можна побачити як відомих на всю країну особистостей, так і тих, чиї імена менш знайомі широкій аудиторії. Про те, хто отримав відзнаку, розповідає 24 канал.

Хто зі спортсменів-зрадників має Героя України?

До цього списку потрапили спортсмени, які мають нечітку позицію щодо війни Росії проти України та інших важливих питань.

Сергій Бубка

Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною покинув Україну після початку вторгнення Росії. Його критикують за відсутність чіткої позиції та небажання використовувати свій вплив на міжнародній арені для підтримки України.

4 лютого 2001 року, за указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми, Бубці за видатні спортивні досягнення та внесок у міжнародний авторитет України присвоєно звання Героя України з орденом Держави.

Владислав Гераскевич, який вважає, що його слід позбавити звання Героя України, бо він не гідний стояти поряд із нашими військовими.

До ініціативи українського скелетоніста приєдналися також Жан Беленюк і Мирон Маркевич, повідомляє Sport-express.ua.

Сергія Бубку, напевно, варто було б позбавити звання Героя України – у цьому я певною мірою десь підтримую Гераскевича. Бубка дійсно великий спортсмен. Він не якийсь пересічний громадянин, тож мав би публічно висловити свою позицію щодо війни. Тут не можна мовчати. Мені здається, що люди вже давно висловили все, що думають,

– сказав Маркевич.

Беленюк заявив, що, на його думку, залученість Сергія Бубки до спортивного життя України є недостатньою. Він зазначив, що під час війни людина такого рівня, як Бубка, має чітко висловлювати свою позицію, якщо вважає себе українцем і асоціює себе з Україною.

Яна Клочкова

Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Клочкова зникла з публічного простору. Протягом чотирьох років вона жодного разу не коментувала війну, а її місцезнаходження залишається невідомим. Існують припущення, що зараз вона перебуває в окупованому Криму, проте підтверджених доказів цьому немає.

Пробувала себе в політиці, ставши депутаткою Харківської міської ради від Партії Регіонів. Вона також очолювала київське відділення Національного олімпійського комітету.

Героя України вона отримала у 2004 році.

У 2021 році спортсменка образилася через те, що українська влада не запросила її на святкування 30-річчя незалежності України.

За словами Слави Дьоміна, її поведінка не є дивною, враховуючи, що раніше вона підтримувала президента Януковича, який втік з України, а її мати в 2021 році, після семи років війни на Донбасі, публікувала у фейсбук фото з георгіївською стрічкою.

З 2009 року плавчиня отримувала державну стипендію. 17 грудня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплат державних стипендій низці українських спортсменів, серед яких була й Клочкова.

Хто з Паралімпійців має звання Героя України?

Максим Крипак

Видатний український парапловець, 10-разовий паралімпійський чемпіон. Народився в Харкові і став найуспішнішим спортсменом Паралімпіади-2020 у Токіо, здобувши 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медалі та встановивши світові рекорди.

Народився з вродженими порушеннями опорно-рухового апарату, має проблеми з правою ногою.

У 2021 році він отримав орден Держави, ставши першим спортсменом за 15 років, удостоєним цього звання, після успіху на Паралімпійських іграх.

Олена Юрковська

Українська біатлоністка та лижниця, заслужений майстер спорту України.

Багаторазова чемпіонка та призерка зимових Паралімпійських ігор (2002–2014).

У віці трьох років після тяжкої хвороби на вітрянку їй ампутували ноги.

У квітні 2006 року Президент України Віктор Ющенко відзначив Олену Юрковську особливою почесною нагородою – їй присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

Віктор Смирнов

На літніх Паралімпійських іграх 2004 року в Афінах він здобув 5 золотих медалей у різних дисциплінах.

19 жовтня 2004 року Президент України Леонід Кучма присвоїв Смирнову, багаторазовому чемпіону та призеру Паралімпійських ігор з плавання, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за його видатні спортивні досягнення, мужність і волю до перемоги на літніх Паралімпійських іграх в Афінах.

Валерій Сушкевич

Український громадський і політичний діяч, Президент Національного паралімпійського комітету України з 1996 року та Герой України (2008).

Він зробив значний внесок у розвиток паралімпійського руху, захист прав людей з інвалідністю та є Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю.

Валерій Сушкевич/ Фото Суспільне Львів

Хто ще має Героя України?

У цей список потрапили спортмени, які зробили важливий внесок в історію України.

Альбіна Дерюгіна

Видатна українська тренерка з художньої гімнастики, яка започаткувала розвиток цього виду спорту в Україні.

У 2002 році їй було присвоєно звання Героя України за визначний особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту.

Протягом своєї кар'єри вона підготувала численних олімпійських чемпіонок та чемпіонок світу.

Валерій Лобановський

Легендарний український футболіст та видатний тренер, посмертно удостоєний звання Героя України у 2002 році за визначний особистий внесок у розвиток українського футболу та зміцнення його міжнародного престижу.

Був символом київського Динамо.

Андрій Шевченко

Легендарний український футболіст, володар "Золотого м'яча" 2004 року та Герой України (нагороджений 31 грудня 2004 року), а також перший амбасадор UNITED24.

Він здобув найвищу державну нагороду за виняткові спортивні досягнення, значний внесок у розвиток футболу та зміцнення міжнародного авторитету України, прославившись виступами за Динамо, Мілан та національну збірну.

Віталій Кличко

31 грудня 2004 року йому було присвоєно це звання з нагородженням орденом Держави за видатні особисті заслуги перед Україною у розвитку фізичної культури та спорту, а також за визначні спортивні досягнення.

Тетяна Засуха

Відома своєю участю у розбудові села Ковалівка.

Звання Героя України їй було присвоєно 21 серпня 2003 року за видатні особисті заслуги перед державою у розвитку агропромислового комплекс,

Є дружиною Анатолія Засухи, колишнього голови Київської обласної державної адміністрації.

Вона не має прямого стосунку до спорту, однак її син Андрій Засуха є президентом футбольного клубу Колос.

Входила до складу фракції "Партії регіонів".