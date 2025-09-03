Георгий Судаков покинул донецкий Шахтер в конце летнего трансферного окна 2025 года. Полузащитник "горняков" и сборной Украины перешел в лиссабонскую Бенфику.

Однако Георгий Судаков не первый украинец, который присоединился к Бенфике. 24 канал рассказывает обо всех отечественных футболистах, которые защищали цвета лиссабонского клуба.

Сергей Юран

Юран в Бенфике / Фото из открытых источников

Сергей Юран в 1991 году в футболке киевского Динамо отметился голом в ворота Барселоны в Кубке обладателей кубков УЕФА и попал на радары европейских клубов. В том же году Свен-Йоран Эрикссон пригласил нападающего в Бенфику.

В составе Бенфики Юран провел два сезона, сыграл в 43 матчах и оформил 15 голов в чемпионате Португалии. После чего футболист перешел к заядлому сопернику "орлов" – Порту.

Отметим, что в 1992 году Сергей Юран принял приглашение в сборную России, хотя никогда не играл во враждебной стране. Учитывая переход в Порту, поступок уроженца Луганска не вызывает удивления.

Сергей Кандауров

Кандауров в Бенфике / Фото Getty Images

Вторым украинцем в Бенфике стал полузащитник Сергей Кандауров. "Орлы" обратили внимание на воспитанника Металлиста, которого пригласили в команду в 1997 году после четырех с половиной невероятных сезонов в харьковском клубе.

Кандауров покинул Бенфику в 2001 году. В составе лиссабонского клуба украинский футболист успел сыграть в 77 матчах, а на его счету 13 голов и 8 результативных передач.

Роман Яремчук

Яремчук в Бенфике / Фото Getty Images

Через 20 лет после ухода Сергея Кандаурова в Бенфику пришел третий украинец. "Орлы" летом 2021 года подписали форварда Романа Яремчука за 17 миллионов евро из бельгийского Гента.

В лиссабонском клубе Роман Яремчук провел лишь один сезон, забив всего шесть голов в 29 матчах во всех турнирах. Уже в 2022 году украинского футболиста приобрел Брюгге за 16 миллионов евро.

Интересно, что Яремчук забил гол в дебютном матче за Бенфику в ворота Спартака. Тем самым Роман помог "орлам" выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и выбить из турнира московский клуб.

Анатолий Трубин

Трубин в Бенфике / Фото Getty Images

Анатолий Трубин в августе 2023 года перешел из Шахтера в Бенфику за 10 миллионов евро. В следующем сезоне украинский голкипер начал получать постоянную игровую практику и закрепился в воротах "орлов".

Всего в составе Бенфики Анатолий Трубин провел 105 матчей. За это время украинский голкипер пропустил 110 голов и в 44 играх оставил ворота лиссабонского клуба нетронутыми.

К слову. Анатолий Трубин успел выиграть два трофея с Бенфикой. Украинский голкипер в футболке "орлов" завоевал Кубок португальской лиги и Суперкубок страны.

Летом 2025 года ходили слухи о возможном трансфере Анатолия Трубина в один из топовых европейских клубов, в частности, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Баварию. Однако украинец остался в Бенфике.

