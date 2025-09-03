Зрадник з Динамо, вихованець Металіста: хто з українців грав у Бенфіці
- Георгій Судаков перейшов з донецького Шахтаря в Бенфіку в 2025 році, ставши черговим українцем у лісабонському клубі.
- Анатолій Трубін приєднався до Бенфіки у 2023 році, де закріпився як основний воротар.
Георгій Судаков покинув донецький Шахтар наприкінці літнього трансферного вікна 2025 року. Півзахисник "гірників" та збірної України перейшов у лісабонську Бенфіку.
Однак Георгій Судаков не перший українець, який приєднався до Бенфіки. 24 канал розповідає про усіх вітчизняних футболістів, які захищали кольори лісабонського клубу.
Сергій Юран
Сергій Юран у 1991 році у футболці київського Динамо відзначився голом у ворота Барселони у Кубку володарів кубків УЄФА та потрапив на радари європейських клубів. У тому ж році Свен-Йоран Ерікссон запросив нападника у Бенфіку.
У складі Бенфіки Юран провів два сезони, зіграв у 43 матчах та оформив 15 голів у чемпіонаті Португалії. Після чого футболіст перейшов до запеклого суперника "орлів" – Порту.
Зазначимо, що у 1992 році Сергій Юран прийняв запрошення до збірної Росії, хоча ніколи не грав у ворожій країні. З огляду на перехід у Порту, вчинок уродженця Луганська не викликає здивування.
Сергій Кандауров
Другим українцем у Бенфіці став півзахисник Сергій Кандауров. "Орли" звернули увагу на вихованця Металіста, якого запросили у команду у 1997 році після чотирьох з половиною неймовірних сезонів у харківському клубі.
Кандауров покинув Бенфіку у 2001 році. У складі лісабонського клубу український футболіст встиг зіграти у 77 матчах, а на його рахунку 13 голів та 8 результативних передач.
Роман Яремчук
Через 20 років після відходу Сергія Кандаурова у Бенфіку прийшов третій українець. "Орли" влітку 2021 року підписали форварда Романа Яремчука за 17 мільйонів євро з бельгійського Гента.
У лісабонському клубі Роман Яремчук провів лише один сезон, забивши всього шість голів у 29 матчах в усіх турнірах. Вже у 2022 році українського футболіста придбав Брюгге за 16 мільйонів євро.
Цікаво, що Яремчук забив гол у дебютному матчі за Бенфіку у ворота Спартака. Тим самим Роман допоміг "орлам" вийти у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів та вибити з турніру московський клуб.
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у серпні 2023 року перейшов з Шахтаря у Бенфіку за 10 мільйонів євро. У наступному сезоні український голкіпер почав отримувати постійну ігрову практику та закріпився у воротах "орлів".
Всього у складі Бенфіки Анатолій Трубін провів 105 матчів. За цей час український голкіпер пропустив 110 голів та у 44 іграх залишив ворота лісабонського клубу недоторканими.
До слова. Анатолій Трубін встиг виграти два трофеї з Бенфікою. Український голкіпер у футболці "орлів" завоював Кубок португальської ліги та Суперкубок країни.
Влітку 2025 року ходили чутки про можливий трансфер Анатолія Трубіна в один з топових європейських клубів, зокрема, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Баварію. Проте українець залишився у Бенфіці.
