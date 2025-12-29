Чемпионы мира и рекордсмены: кого потерял украинский спорт из-за войны с Россией в 2025 году

Полномасштабная война продолжает уносить жизни цвета наций. Украинский спорт потерял немалое количество бывших и действующих спортсменов, которые больше никогда не поднимут сине-желтый флаг на соревнованиях.

В 2025-м году оборвалась жизнь не одного десятка представителей украинского спорта. Среди них регбисты, каратисты, дзюдоисты и атлеты других видов спорта, сообщает 24 Канал.

Читайте также Самые громкие спортивные события 2025 года: абсолют Усика, феерия ПСЖ и прощание Ломаченко

Кто из спортсменов погиб из-за войны в 2025-м?

К сожалению, из-за России гибнут маленькие дети, путь которых в спорте только начинался. В ночь на 31 июля россияне в очередной раз обстреляли столицу Украины. В результате атаки погиб 6-летний мальчик Матвей Марченко, который занимался каратэ в клубе "Сен-Бин".

Врачи пытались реанимировать мальчика, но 2-часовые мероприятия не помогли. Мальчик умер по дороге в больницу. Матвей 1,5 года занимался каратэ, а его наставник Игорь Ефименко с теплотой вспоминал тренировки юного каратиста. Тренер отметил его целеустремленность и дисциплинированность.

Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это не звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Лёву по медалям,

– процитировала слова тренера Федерация каратэ Украины.



Матвей Марченко / Фото Федерации каратэ Украины

Россия оборвала жизнь целого ряда регбистов, среди которых Алексей Розенталь, экс-игрок регбийного клуба Днепр, а также Николай Гетьманов из харьковского клуба Легион XIII.

Розенталь из-за тяжелой травмы был вынужден досрочно завершить карьеру. в начале полномасштабного вторжения Алексей пополнил ряды ВСУ, присоединившись к 98-му батальону ТрО, который впоследствии стал 1-м механизированным батальоном 3-й штурмовой бригады. Участвовал в боях на Запорожском и Харьковском направлениях. Воевал в адских Бахмуте и Авдеевке.



Алексей Розенталь / Фото Федерации регби Украины

За мужество и заслуги перед страной был награжден знаками отличия "Стальной Крест", "Золотой Крест", "Крест Храбрых", медалью "Рыцарский Крест" и орденом "За мужество" III степени.

К сожалению, 1 сентября 2025 года враг унес жизнь бывшего регбиста. Розенталю, который имел прозвище "Внук", было всего 34 года.

Что касается другого представителя регби, то Гетманов был бойцом спецподразделения КОРД. Оккупант лишил жизни украинского регбиста на Купянском направлении.



Николай Гетманов / Фото ФРУ

На фронте также положил свою жизнь за свободу и независимость Украины дзюдоист Андрей Сиробаба. Защитник сам родом из Донецкой области, поэтому война его застала еще в 2014-м, когда начали боевые действия на Донбассе. Дзюдоист и его семья выехала из родного Славянска и переехала в Полтаву.

После 24 февраля 2022 года Сиробаба подписал контракт. Спортсмен был бойцом 3-й Отдельной штурмовой бригады. Свой последний бой Андрей принял во время боевого задания вблизи села Грековка Луганской области. Ему было всего 23 года.



Андрей Сиробаба / Фото Спортивный комитет Украины

Также в возрасте 23-х лет оборвалась жизнь чемпиона мира по кикбоксингу Дениса Фуртаса. Он не только был чемпионом мира по французскому боксу Сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров, но и неоднократно был в призах на чемпионатах Европы и мира. Денис был мастером спорта Украины по кикбоксингу.



Денис Фуртас / Фото ХНУВ

Несмотря на успешную карьеру Фуртас стал на защиту родной страны. Чемпион мира погиб в Купянске Харьковской области 5 сентября 2025-го.

Украинский спорт также потерял претендента на место в олимпийской сборной по пулевой стрельбе. Речь идет об Алексее Хабарове. В мирное время Хабаров успел получить звание мастера спорта Украины международного класса по стрельбе из винтовки. Алексей был членом национальной команды и рекордсменом Украины по пулевой стрельбе.



Алексей Хабаров / Фото НОК Украины

Его спортивная карьера могла бы развиваться, если бы летом 2023-го Алексей не решил пойти служить.

Как сообщал Национальный олимпийский комитет Украины в Горишних Плавнях, Алексей не только строил собственную спортивную карьеру, но и привлекал и вдохновлял детей к спорту.

Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи – он проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту и вдохновлял их собственным примером,

– говорится в сообщении.

Кроме спортивной карьеры Хабаров также был основателем стрелкового клуба Феникс на базе Высшего профессионального лицея.

На войне против России перестало биться сердце одного из сильнейших стронгменов Украины Павла Ищенко.



Павел Ищенко / Фото из инстаграма Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната UFSA

Уроженец Кировоградщины становился многократным чемпионом Украины, чемпионом Европы и мира. Несмотря на такой солидный багаж достижений пауэрлифтер пошел служить. Во время одного из боевых заданий был убит россиянами.

Не только на фронте гибнут украинские спортсмены. В ночь с 17-го на 18-е ноября вражеский удар принял на себя город Берестин что на Харьковщине. В результате обстрела погибла 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур.



Карина Бахур / Фото из фейсбука Наталинской сельской военной администрации

Молодая спортсменка не успела добраться до укрытия.

Бахур еще с семи лет занималась спортом. Она тренировалась в военно-спортивном клубе "Пересвет", где осваивала кикбоксинг. За 10 лет в спорте Карина покорила немало вершин – мастер спорта Украины, чемпионка страны по кикбоксингу и казацкому поединку, чемпионка Европы-2023 по кикбоксингу и казацкому бою.

В последний месяц 2025 года стало известно о гибели известного боксера Виталия Русаля. Печальную весть сообщил его тренер. Детали смерти 45-летнего спортсмена не сообщаются. Во время боксерской карьеры Русаль успел получить пояс IBO Intercontinental, а за его спиной 23 победы (19 – нокаутом) в 27-ми поединках.



Виталий Русаль / Фото Александра Лихтера

Свой последний бой Виталий провел еще в 2012-м, когда проиграл поляку Дариушу Секи. В 2022 году экс-боксер присоединился к ВСУ.

И это далеко не единственные представители спорта, которых потеряла Украина в течение 2025 года. Теперь они пополнили ряды "Ангелов украинского спорта".