Александр Усик в середине июля переписал историю бокса. Он стал первым трехкратным абсолютом после победы над Даниэлем Дюбуа.

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинского супертяжа, а многие эксперты считают, что ему никто из современных бойцов не сможет создать проблем на ринге. Своим мнением по этому поводу поделился Дэвид Хэй, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

Кто даст Усику самый тяжелый бой?

Бывший чемпион мира назвал боксера, который станет самым тяжелым соперником для Александра Усика. Он неожиданно назвал своего земляка, который уже дрался с украинцем:

"Единственный человек, который прямо сейчас может создать проблемы Усику, глядя на недавние выступления и то, когда они дрались друг с другом – это Дерек Чисора. Он имел лучший шанс в бою против Усика. Он давил, он выиграл больше раундов, чем кто-либо другой, и сейчас он имеет серию хороших побед. У Чисоры стиль, который Усик ненавидит, я его сам ненавижу.

Чисора заставляет драться каждую секунду – это, черт возьми, кошмар, это истощает, в их первом бою Усик не был готов к этому. Он выбрался, но с того времени, кажется, что ему стало удобнее. Но никто другой не пытался боксировать с ним, нагружать его, как делал Чисора. Поэтому думаю, прямо сейчас единственный человек, который имеет шанс – это Дерек. Мы говорим о лучшем шансе на победу, основываясь на том, что он сделал".

Справка. Усик и Чисора дрались в октябре 2020 года. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, что ранее сам британец выражал желание провести реванш с Александром Усиком. Ради этого он даже готов приехать на бой в Украину, который может стать последним в карьере для обоих боксеров.