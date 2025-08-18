Олександр Усик у середині липня переписав історію боксу. Він став першим триразовим абсолютом після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українського супертяжа, а чимало експертів вважають, що йому ніхто з сучасних бійців не зможе створити проблем на рингу. Своєю думкою щодо цього поділився Девід Хей, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

Читайте також Красюк оцінив ймовірність проведення бою Усика з непереможним проспектом

Хто дасть Усику найважчий бій?

Колишній чемпіон світу назвав боксера, який стане найважчим суперником для Олександра Усика. Він несподівано назвав свого земляка, який уже бився з українцем:

"Єдина людина, яка прямо зараз може створити проблеми Усику, дивлячись на недавні виступи й те, коли вони билися один з одним – це Дерек Чісора. Він мав найкращий шанс у бою проти Усика. Він тиснув, він виграв більше раундів, ніж будь-хто інший, і зараз він має серію хороших перемог. У Чісори стиль, який Усик ненавидить, я його сам ненавиджу.

Чісора змушує битися кожну секунду – це, чорт забирай, кошмар, це виснажує, в їх першому бою Усик не був готовий до цього. Він вибрався, але з того часу, здається, що йому стало зручніше. Але ніхто інший не намагався боксувати з ним, навантажувати його, як робив Чісора. Тож думаю, прямо зараз єдина людина, яка має шанс – це Дерек. Ми говоримо про найкращий шанс на перемогу, ґрунтуючись на тому, що він зробив".

Довідка. Усик і Чісора билися в жовтні 2020 року. Тоді українець здобув перемогу одноголосим рішенням суддів.

Нагадаємо, що раніше сам британець висловлював бажання провести реванш з Олександром Усиком. Заради цього він навіть готовий приїхати на бій в Україну, який може стати останнім у кар'єрі для обох боксерів.