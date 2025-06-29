Рейтинг лучших украинских боксеров за всю историю: на каком месте братья Кличко и Усик

Авторитетный портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров Украины независимо от весовой категории. Рейтинг учитывает победы, поражения, нокдауны, раунды и уровень соперников.

Результат подсчета оказался довольно неожиданным. Первое место в историческом рейтинге досталось Владимиру Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

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Кто лучший боксер Украины за все времена

На втором месте разместился старший брат Владимира – Виталий Кличко. Действующий чемпион мира, непобежденный Александр Усик замыкает тройку лучших.

В топ-5 попали экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, а также Сергей Дзинзирук, который владел титулом WBO с 2005 по 2011.

Среди боксеров, которые продолжают карьеру, стоит выделить Виктор Постол (6 место), Александра Гвоздика (9-я строчка), Сергея Деревянченко (11 место), Карена Чухаджяна (12 место), Артема Далакяна (13 место), Дениса Беринчика (14 место) и Сергея Богачука (15 место).

Топ-50 лучших боксеров Украины за всю историю / скриншот с сайта BoxRec

Напомним, что 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" определится абсолютный чемпион хевивейта. В топовом поединке встретятся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

За участие в мегафайте на "Уэмбли" Усик и Дюбуа получат рекордные гонорары.