Известный промоутер назвал боксера, который побьет Усика

Британский промоутер Фрэнк Уоррен выразил желание увидеть ожесточенное противостояние. Он назвал боксера, который побьет Александра Усика.

Сейчас Александр Усик возглавляет несколько рейтингов лучших боксеров современности. Украинский боксер остается одним из лучших.

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Кто может одолеть Усика

Уоррен считает, что Мозес Итаума может победить Александра Усика, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene. –

Итауме всего 20 лет. Куда спешить? Или я думаю, что он побьет Усика? Да, это 100%. Но не сейчас, этот бой сейчас не пройдет, ни в коем случае,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Справка. В последних двух боях Александр Усик одолел Тайсона Фьюри решением судей.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. В первом противостоянии победу одержал украинский боксер нокаутом.