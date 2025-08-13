Александр Усик до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне. В середине июля он деклассировал Даниэля Дюбуа и стал первым в истории трехкратным абсолютом.

Сейчас многие эксперты считают, что украинца не способен одолеть ни один боксер современности. Однако другое мнение имеет известный британский тренер Бен Дэвисон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Кто может нанести Усику первое поражение?

Наставник Энтони Джошуа назвал боксера, который может стать первым бойцом, кто победит Александра Усика. Он выделил британского проспекта Мозеса Итауму, но считает, что их противостояние должно состояться несколько позже.

Поединок против Усика? Это не тот бой, от которого мы бы с Мозесом сразу отказались. Смог бы Итаума победить Усика? Надо выжидать нужный момент. У Итаумы есть способности, чтобы победить любого боксера в мире,

– сказал Дэвисон.

Отметим, что 20-летний Мозес Итаума на профессиональном уровне провел уже 12 боев. В них он одержал все победы, из которых 10 – нокаутом.

К слову. Следующий поединок британца состоится 16 августа. Он будет драться против опытного Диллиана Уайта.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика. Сейчас он отдыхает с семьей и накануне очаровал сеть милым видео с младшей дочерью.