Неожиданный выбор: Красюк назвал боксеров, которые могут стать преемниками Усика
- Александр Красюк назвал возможных преемников Усика.
- Красюк не стал выделять одного боксера, а выбрал сразу четырех бойцов.
Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, высказал свое мнение относительно следующего короля на боксерском олимпе. Известный функционер не стал называть одного претендента на боксерскую корону.
Украинский промоутер выделил четырех боксеров и отдельно остановился на великане из ДР Конго. Речь идет о Мартине Баколе, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Кто может стать преемником Усика по мнению Красюка?
Александр Красюк отметил не плохой дисциплине бывшего соперника Джозефа Паркера. Напомним, что в феврале 2025-го уже во втором раунде был нокаутирован новозеландцем.
Если найти правильный подход к Баколе, он может стать чемпионом – хорошим, признанным чемпионом,
– заявил промоутер.
Красюк также назвал Агита Кабаэла, Фабио Уордли, Мозеса Итауму и Джозефа Паркера.
Ранее Красюк откровенно рассказал в интервью Okay Eva, почему разорвалось его сотрудничество с Усиком., Промоутер отметил, что окружение Александра настаивало на реванше против Даниэля Дюбуа. Зато он был "против" такого поединка, о чем сообщил Усику.
"Я ему так и написал: "Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным вскоре", – сказал Красюк.
Что известно о статистике выбранных боксеров Красюком?
Фабио Уордли 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера, сохранив статус непобедимого боксера – 20 побед (19 – нокаутом) и одна ничья (данные BoxRec). Британец благодаря успеху стал обязательным претендентом на бой против Усика.
Зато Паркер потерпел четвертое поражение на профи-ринге, а также в его активе 36 побед (24 – нокаутом).
Кабаел еще раньше бросил вызов Усику и одиозно прокомментировал свой вероятный поединок против непобедимого украинца. Агит имеет за своей спиной 26 побед (18 – нокаутом).
Также статус непобедимого боксера сохраняет 20-летний Мозес Итаума. Молодой британец уже провел в профессионалах 13 победных боев (11 – нокаутом).