Украинский промоутер выделил четырех боксеров и отдельно остановился на великане из ДР Конго. Речь идет о Мартине Баколе, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Стоит узнать Не Уордли: экс-чемпион мира назвал боксера с лучшими шансами одолеть Усика

Кто может стать преемником Усика по мнению Красюка?

Александр Красюк отметил не плохой дисциплине бывшего соперника Джозефа Паркера. Напомним, что в феврале 2025-го уже во втором раунде был нокаутирован новозеландцем.

Если найти правильный подход к Баколе, он может стать чемпионом – хорошим, признанным чемпионом,

– заявил промоутер.

Красюк также назвал Агита Кабаэла, Фабио Уордли, Мозеса Итауму и Джозефа Паркера.

Ранее Красюк откровенно рассказал в интервью Okay Eva, почему разорвалось его сотрудничество с Усиком., Промоутер отметил, что окружение Александра настаивало на реванше против Даниэля Дюбуа. Зато он был "против" такого поединка, о чем сообщил Усику.

"Я ему так и написал: "Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным вскоре", – сказал Красюк.

Что известно о статистике выбранных боксеров Красюком?