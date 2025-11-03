Украинский промоутер выделил четырех боксеров и отдельно остановился на великане из ДР Конго. Речь идет о Мартине Баколе, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Стоит узнать Не Уордли: экс-чемпион мира назвал боксера с лучшими шансами одолеть Усика
Кто может стать преемником Усика по мнению Красюка?
Александр Красюк отметил не плохой дисциплине бывшего соперника Джозефа Паркера. Напомним, что в феврале 2025-го уже во втором раунде был нокаутирован новозеландцем.
Если найти правильный подход к Баколе, он может стать чемпионом – хорошим, признанным чемпионом,
– заявил промоутер.
Красюк также назвал Агита Кабаэла, Фабио Уордли, Мозеса Итауму и Джозефа Паркера.
Ранее Красюк откровенно рассказал в интервью Okay Eva, почему разорвалось его сотрудничество с Усиком., Промоутер отметил, что окружение Александра настаивало на реванше против Даниэля Дюбуа. Зато он был "против" такого поединка, о чем сообщил Усику.
"Я ему так и написал: "Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным вскоре", – сказал Красюк.
Что известно о статистике выбранных боксеров Красюком?
Фабио Уордли 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера, сохранив статус непобедимого боксера – 20 побед (19 – нокаутом) и одна ничья (данные BoxRec). Британец благодаря успеху стал обязательным претендентом на бой против Усика.
Зато Паркер потерпел четвертое поражение на профи-ринге, а также в его активе 36 побед (24 – нокаутом).
Кабаел еще раньше бросил вызов Усику и одиозно прокомментировал свой вероятный поединок против непобедимого украинца. Агит имеет за своей спиной 26 побед (18 – нокаутом).
Также статус непобедимого боксера сохраняет 20-летний Мозес Итаума. Молодой британец уже провел в профессионалах 13 победных боев (11 – нокаутом).