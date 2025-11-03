Український промоутер виділив чотирьох боксерів та окремо зупинився на велетню із ДР Конго. Мова йде про Мартіна Баколе, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Хто може стати наступником Усика на думку Красюка?

Олександр Красюк наголосив не поганій дисципліні колишнього суперника Джозефа Паркера. Нагадаємо, що у лютому 2025-го вже у другому раунді був нокаутований новозеландцем.

Якщо знайти правильний підхід до Баколе, він може стати чемпіоном – хорошим, визнаним чемпіоном,

– заявив промоутер.

Красюк також назвав Агіта Кабаєла, Фабіо Вордлі, Мозеса Ітауму та Джозефа Паркера.

Раніше Красюк відверто розповів в інтерв'ю Okay Eva, чому розірвалась його співпраця із Усиком. Промоутер наголосив на тому, що оточення Олександра наполягало на реванші проти Даніеля Дюбуа. Натомість він був "проти" такого двобою, про що сповістив Усика.

"Я йому так і написав: "Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим незабаром", – сказав Красюк.

Що відомо про статистику обраних боксерів Красюком?