Хирн назвал срок, за который Усик встретится с Опетаей в другой весовой категории

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кого бы хотел увидеть соперником Александра Усика. Он даже назвал, когда украинец может встретиться с потенциальным оппонентом.

В ночь на 22 января в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии в реванше сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Кто может стать соперником Усика

Известный промоутер хочет организовать бой украинца и Джея Опетаи, пишет 24 канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Опетая станет абсолютным чемпионом в крузервейте, а потом постарается это повторить в хевивейте. Поверьте мне, через 12-18 месяцев бой между Джеем Опетайей и Александром Усиком станет самой большой классикой в истории бокса,

– отметил Эдди Хирн.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри Александр Усик согласился на реванш с Даниэлем Дюбуа. "Динамит" в сентябре 2024 года нокаутом победил Энтони Джошуа, став абсолютным чемпионом мира.